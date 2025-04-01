Требуется настройка распределенного доступа к различным личным кабинетам одного сайта через разные поддомены. Необходимо решить вопросы авторизации, куков и токенов, чтобы пользователи могли работать с разными ЛК при входе на разные домены. Имеется желаемая схема, интересует опыт реализации подобных проектов.
Разработка чата для сайта
Нужен чат для сайта. Сообщения из чата на сайте должны приходить в группу в телеграм, и чтобы можно было ответить в телеграме, а сообщение отобразилось в чате на сайте. Чат должен быть для каждого пользователя на сайте свой как бы, чтобы диалог был с конкретным пользователем.
Нужно отправлять текст, смайлики, видео, фото и документы для просмотра и скачивания в обе стороны. Нужна какая-то анти-спам защита, чтобы не флудили в чат. Нужна аватарка какая-то для оператора в самом чате. Анимации сообщений, чтобы чат выглядел более живо.
Нужна аналитика сообщений (рейтинг самых популярных запросов и кол-во уникальных чатов ежедневно или с возможность настройки). Нужна история хранения сообщений хотя бы 7 дней. Нужно чтобы можно было включить и выключить звуки чата.
Нужна адаптация под мобильные устройства.
Можно ли реализовать через google apps script и telegram api bot такое? Слышал, что вроде как можно. И сколько будет стоить такая разработка?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиОткрытмесяц назад
- $250
Требуется доработать скрипт на Laravel в соответствии с прикрепленным техническим заданием. Ищется опытный разработчик, так как джуниоры не подходят. Оплата возможна криптовалютой или по частям. Задача включает доработки по верстке. Укажите сроки выполнения и наличие Telegram для связи.Веб-программирование5 заявокОткрытмесяц назад
- $25
Требуется внести изменения в сайт на Lavarel: изменить цвет и расположение меню в dashboard, а также найти файлы перевода для реализации мультиязычности. Ожидается качественная работа с учетом всех требований.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработчик для создания фьючерсной криптобиржи, аналогичной Binance Futures. Ищем специалистов с опытом в криптовалютах и фьючерсах. Необходима разработка фьючерсного механизма с использованием trading view и поставщиков данных. Интеграция с платежными системами будет осуществлена позже. Предпочтение отдается разработчикам на js фреймворках или go. Пожалуйста, предоставьте примеры ранее разработанных решений.Веб-программирование7 заявокОткрытмесяц назад
Необхідно підключити сайт на WordPress до платформи SendPulse для продажу курсів. Після покупки курсу, замовник повинен отримувати на електронну пошту логін та пароль для доступу до уроків на SendPulse. Важливо забезпечити коректну передачу даних та автоматизацію процесу.Веб-программирование6 заявокОткрытмесяц назад
- $50
Создайте программу для бронирования, которая может быть реализована в виде бота или файла. Ожидается качественная разработка с учетом всех необходимых функций и удобного интерфейса.Веб-программирование8 заявокОткрытмесяц назад
Необходимо разработать скрипт на Python для сбора данных с VK по 3000 ссылкам. Скрипт должен сохранять сырые данные на диск и разобранные в SQLite. Включает сбор метрик профиля, публикаций, комментариев и медиафайлов. Также требуется логирование ошибок и возможность докачки при прерывании. Результат: архивы с данными, файл БД и исходный код скрипта.Веб-программирование4 заявкиОткрытмесяц назад
Требуется разработать универсальный способ парсинга меню ресторанов с различных сайтов. Необходимо собрать списки блюд, фотографии и другую информацию, учитывая специфику каждого сайта. Использование ИИ для автоматизации процесса будет плюсом. Оплата возможна как за проект, так и почасово.Веб-программирование19 заявокОткрытмесяц назад
Ищется разработчик для бэкенд-части образовательного приложения на Node.js и TypeScript. Задачи включают расширение функционала словаря, внедрение новых ролей пользователей и создание модуля уведомлений. Опыт с PostgreSQL и интеграцией API обязателен. Проект рассчитан на 3 месяца.Веб-программирование10 заявокОткрытмесяц назад
Необходим специалист по веб-программированию для создания интеграции с системой Opera PMS. Ищем профессионала с опытом работы в данной области для успешного выполнения задачи.Веб-программирование2 заявкиОткрытмесяц назад