Нужен чат для сайта. Сообщения из чата на сайте должны приходить в группу в телеграм, и чтобы можно было ответить в телеграме, а сообщение отобразилось в чате на сайте. Чат должен быть для каждого пользователя на сайте свой как бы, чтобы диалог был с конкретным пользователем.

Нужно отправлять текст, смайлики, видео, фото и документы для просмотра и скачивания в обе стороны. Нужна какая-то анти-спам защита, чтобы не флудили в чат. Нужна аватарка какая-то для оператора в самом чате. Анимации сообщений, чтобы чат выглядел более живо.

Нужна аналитика сообщений (рейтинг самых популярных запросов и кол-во уникальных чатов ежедневно или с возможность настройки). Нужна история хранения сообщений хотя бы 7 дней. Нужно чтобы можно было включить и выключить звуки чата.

Нужна адаптация под мобильные устройства.



Можно ли реализовать через google apps script и telegram api bot такое? Слышал, что вроде как можно. И сколько будет стоить такая разработка?