Требуется создать PHP-скрипт для обработки изображения скульптуры с использованием ИИ. Скрипт должен принимать фото скульптуры и параметры (цвет кожи, глаз и волос), преобразуя его в изображение человека с аналогичными характеристиками. Результат должен сохраняться рядом со скриптом. ИИ выбирается по усмотрению исполнителя.
Разработка/доработка мнемосхемы для шкафа управления освещением PHP/JS
Есть самописный веб-проект на PHP и JavaScript, в котором сейчас реализован функционал построения и управления мнемосхемой для шкафов освещения. Нужно создать аналогичную мнемосхему для нового типа объекта — светофорного шкафа — и интегрировать её в текущий код.
Что уже есть
Код реализует отображение и логику работы схемы для текущего оборудования.
Техническое задание (см. PDF) с описанием элементов и логики.
Краткая инструкция текущего проекта
Что нужно сделать
На базе описания из ТЗ (PDF) разработать новую схему для светофорного объекта
Встроить новую схему в текущий фронтенд-код (circuit.js, obj.js) и связать логику с бекендом (ods_box.php).
Файлы скину отдельно
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