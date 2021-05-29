Разработка доски объявлений на базе движка ВП

Добрый день Есть небольшая задача, может поможете? https://sd-vet.ru/ 1. Вывести на сайт инстаграмм По примеру БиоВет http://prntscr.com/1149e8l 2. Отдельные страницы по врачам. Создать отдельные страницы по всем ветеринарным ...