Разработка доски объявлений на базе движка ВП

$639
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка173 просмотра

Требуется Разработка доски объявлений на базе ВП. исключение всех лишних пунктов меню, скриптов, плагинов

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Rm_m6ZD8JCxvySE6Pl6v8MAn66ON1eDp2tuvr6y0ogI/edit

4 года назад
valdemariuses
Владимир 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$639
14 дней
Escrow
В который раз все выполнено на высшем уровне. Спасибо за качественную работу! Рекомендую!
Очень интересный проект, хорошая постановка задачи, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад