Требуется Разработка доски объявлений на базе ВП. исключение всех лишних пунктов меню, скриптов, плагинов
Разработка доски объявлений на базе движка ВП
Требуется Разработка доски объявлений на базе ВП. исключение всех лишних пунктов меню, скриптов, плагинов
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Rm_m6ZD8JCxvySE6Pl6v8MAn66ON1eDp2tuvr6y0ogI/edit
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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