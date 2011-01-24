Разработка движка для соцсервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Приветствую!

Нужно разработать движок под соцсервис - аналог Digg.

Техническое задание в личку.

Спасибо!

14 лет назад
hottori
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин на Джумле

    Существует Интернет-магазин на Джумле. Требуется смена дизайна и доработка функционала. Краткое описание: интернет-магазин с оплатой после подтверждения админом несколько наборов фильтров у каталога блоки спецпредложений на главной блоки ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Браузер

    $15

    Необходимо написать свой браузер. Лучше свой, но можно и на основе ie в Delphi. Должен иметь собственный оригинальный дизайн! Чем больше функций тем лучше. Пример внизу. Могу дать его исходник, можно его доработать! ...

    Delphi
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация спеца по Joomla

    Для правки некоторых моментов сайта, нужно показать и расказать как редактировать шаблоны, и урлы на страницах сайта. Просьба писать тем кто может общаться по скайпу. Знающему дел на 30-60 минут. Оплата 200 рублей.

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Бот на платном сайте.

    $100

    Нужен бот с тех. поддержкой. Задачи бота - рассылка на чат и рассылка почты. Есть пример, как это должно выглядеть, но без исходника. Нужен человек который возьмется и доведет проект до конца. Более детальное ТЗ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш меню

    $50

    Тз прикреплено пишите если только вы уверены что сделаете - а то один исполнитель взялся - а потом отказался

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт перевода сайта

    $50

    Скрипт занимается переводом выбранного админом сайта на русский язык в реальном режиме времени (translate.google.com). - Переведенный сайт содержит в верху страницы не убираемый во время скроллинга страницы банер. - Должна присутствовать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интегрировать WMWebMerchant Interface и liqpay.com

    $10

    Помогите разобраться, делаю платный доступ, не могу понять структуру файлов, по этой статье http://wmx.ru/for_developers/articles/automatic_webmoney_payment_webmoney_merchant/ у меня в таблице `оrder` есть ячейка `bay`, после успешной оплаты хотел записать туда '1'(`bay`) WHERE ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад