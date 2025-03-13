Требуется программист для решения проблемы мультиязычности в Virtuemart. При переключении языков не переводятся категории и описания товаров. Версия VirtueMart 3.0.12.
Разработка двух версий скрипта для агента на Google Meet
### Промпт: Разработка двух версий скрипта для агента на Google Meet
Общее описание задачи:
Необходимо разработать два варианта скрипта для создания агента, который будет работать на платформе Google Meet (или аналогичной системе видеоконференций). Обе версии предназначены для анализа встреч и взаимодействия с участниками, но различаются по уровню автоматизации и функциональности. Первая версия — базовая, с использованием нейросети ChatGPT для анализа и вывода ответов в консоль. Вторая версия — полностью автоматизированный агент с имитацией присутствия человека (школьника), копированием голоса, лица, стиля общения и возможностью демонстрации объектов через камеру по запросу.
Текущая дата: 13 марта 2025 года.
Требование: Использовать актуальные технологии и учитывать современные возможности ИИ и автоматизации.
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#### Версия 1: Базовый анализирующий агент с ChatGPT
Назначение:
Скрипт создаёт агента, который подключается к встрече на Google Meet, анализирует происходящее в реальном времени (участников, чат, презентацию, речь) и использует нейросеть ChatGPT для обнаружения вопросов и генерации ответов. Ответы выводятся исключительно в консоль, без прямого взаимодействия с участниками.
Функциональные требования:
1. Анализ участников встречи:
- Скрипт извлекает список участников из интерфейса Google Meet (имена, статус микрофона и камеры).
- Отслеживает активность участников (кто говорит или пишет в чате).
- Данные об участниках сохраняются в лог для контекста.
2. Анализ чата:
- Считывает сообщения в чате в реальном времени.
- ChatGPT анализирует текст и определяет, содержит ли сообщение вопрос (например, "Что такое…?", "Как работает…?" или фразы с вопросительным знаком).
- При обнаружении вопроса генерирует ответ и выводит его в консоль.
3. Анализ презентации:
- Если используется функция "Поделиться экраном", скрипт захватывает изображение с экрана.
- Применяет OCR (распознавание текста) для извлечения текста со слайдов.
- ChatGPT проверяет текст на наличие вопросов или заданий (например, "Ответьте: …", "Что это значит?").
- Ответы на вопросы из презентации выводятся в консоль.
4. Анализ речи:
- Использует Speech-to-Text для преобразования устной речи участников в текст.
- ChatGPT анализирует текст на наличие вопросов (например, "Кто знает…?", "Почему так?").
- Ответы на голосовые вопросы выводятся в консоль.
5. Формат вывода в консоль:
- Для каждого вопроса указывается источник (чат, речь, презентация), текст вопроса и сгенерированный ChatGPT ответ.
- Пример:
```
[Источник: Чат] Вопрос: "Что такое API?"
Ответ: "API (Application Programming Interface) — это программный интерфейс, который позволяет разным приложениям взаимодействовать друг с другом, обмениваясь данными и функциями."
[Источник: Речь] Вопрос: "Как подключиться к серверу?"
Ответ: "Для подключения к серверу нужно использовать протокол, например SSH, указав IP-адрес и порт, а также аутентификационные данные (логин и пароль или ключ)."
[Источник: Презентация] Вопрос: "Какой язык программирования самый популярный?"
Ответ: "На март 2025 года Python остаётся одним из самых популярных языков программирования благодаря своей универсальности и простоте."
```
Технические требования:
- Язык программирования: Python (или JavaScript для работы в браузере).
- Библиотеки:
-
openai — для интеграции с API ChatGPT.
-
speech_recognition — для распознавания речи.
-
pytesseract — для OCR анализа презентаций.
-
selenium или
puppeteer — для управления браузером и взаимодействия с Google Meet.
- API: Ключ доступа к OpenAI для работы с ChatGPT.
- Интерфейс: Вывод данных только в консоль (терминал или консоль разработчика браузера).
- Ограничения: Агент не взаимодействует с участниками (не пишет в чат, не говорит).
Ожидаемый результат:
Агент пассивно анализирует встречу и предоставляет ответы на все обнаруженные вопросы в консоли, обеспечивая пользователя полной информацией о происходящем.
---
#### Версия 2: Полностью автоматизированный агент с имитацией школьника
Назначение:
Скрипт создаёт продвинутого агента, который полностью имитирует присутствие человека (школьника) на встрече Google Meet. Агент выполняет все функции первой версии (анализ и генерация ответов), а также активно участвует во встрече: копирует голос и лицо заданного человека, поднимает руку, отвечает голосом, ведёт диалог, соответствует стилю школьника и демонстрирует объекты через камеру по запросу участников.
Функциональные требования:
1. Все функции первой версии:
- Анализ участников, чата, презентации и речи с использованием ChatGPT.
- Обнаружение вопросов и генерация ответов с выводом в консоль.
2. Имитация присутствия:
- Копирование голоса:
- Пользователь загружает аудиофайл (5-10 минут речи) для создания голосовой модели с помощью технологий синтеза (например, ElevenLabs).
- Агент использует синтезированный голос для ответов и диалогов через микрофон Google Meet.
- Копирование лица:
- Пользователь загружает фото или видео человека.
- Скрипт генерирует видеопоток с лицом этого человека в реальном времени с помощью Deepfake (например, DeepFaceLab), синхронизируя движения губ с речью.
- Камера агента показывает синтезированное лицо.
- Периоды активности камеры:
- Камера работает постоянно или включается с заданными интервалами (например, каждые 10 минут на 2 минуты) для имитации естественного поведения.
3. Интерактивное поведение:
- Поднятие руки:
- При обнаружении вопроса агент автоматически поднимает руку через интерфейс Google Meet.
- После получения слова отвечает синтезированным голосом.
- Ответы и диалог:
- ChatGPT генерирует ответы в стиле школьника (простая лексика, сленг, неформальный тон, если указано).
- Агент поддерживает диалог: отвечает на уточнения, задаёт встречные вопросы (например, "А можно подробнее?"), комментирует (например, "Круто, не знал!").
- Копирование стиля общения:
- Пользователь может загрузить примеры текста (например, сообщения из мессенджера).
- ChatGPT адаптирует ответы под этот стиль (фразы, манера, интонация).
4. Соответствие образу школьника:
- Ответы упрощены до уровня школьных знаний (без сложных терминов, если не требуется).
- Поведение: паузы перед ответами, лёгкая неуверенность ("Эээ, ну…"), фразы вроде "Я думаю, это так".
- Внешность и голос соответствуют подростку (на основе загруженных данных).
5. Демонстрация через камеру по запросу:
- Распознавание запроса:
- Агент отслеживает чат и речь на наличие фраз вроде "Покажи свою тетрадь", "Покажи, что на столе", "Покажи, как делаешь".
- ChatGPT определяет, что именно нужно показать.
- Генерация или использование контента:
- Используются заранее загруженные материалы (изображения/видео тетрадей, столов и т.д.) или генерируются новые с помощью ИИ (например, Stable Diffusion для статичных объектов, Deepfake для действий).
- Примеры: тетрадь с записями, стол с учебниками, рука, рисующая на листе.
- Процесс демонстрации:
- Камера переключается с лица на синтезированный контент.
- Агент комментирует голосом: "Вот моя тетрадь, ща покажу" или "Смотрите, это мой стол".
- После показа камера возвращается к лицу.
- Пример сценария:
- Участник: "Покажи, как рисуешь".
- Агент:
1. Говорит: "Ща, секунду, покажу!"
2. Камера показывает синтезированное видео руки, рисующей круг.
3. Говорит: "Вот, типа так рисую, нормально?"
6. Вывод в консоль:
- Все вопросы, ответы и действия (включая демонстрации) фиксируются в консоли.
- Пример:
```
[Источник: Чат] Запрос: "Покажи свою тетрадь"
Действие: Показана синтезированная тетрадь с записями
Ответ: "Вот моя тетрадь, я тут формулы записал."
```
- Оборудование: Мощный процессор и GPU для обработки видео/изображений в реальном времени.
- Дополнительно: Папка с материалами (голос, лицо, примеры объектов).
Ожидаемый результат:
Агент полностью имитирует школьника: отвечает на вопросы голосом, участвует в диалоге, демонстрирует объекты через камеру и ведёт себя естественно, сохраняя при этом контроль через консоль.
---
Примечания для разработчика:
- Обеспечить модульность кода для легкого добавления функций.
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