Разработка Flash автоматов для on-line казино

Необходимо разработать:

1. Два 7-ми барабанных автомата с бонус играми и т.д.

Пример: Слот Vampires который есть в "Русском казино" http://www.russiancasino.ru

Все автоматы в этом стиле. Примерно такая же живая графика и т.д.

2. Два 5-ти барабанных автомата с бонус играми и т.д.

3. Рулетку, Покер, блек Джек.

Многопользовательские. Как в казино ВаБанк.ком

От исполнителя требуется разработать только сами Флэшки. Вся серверная часть будет разрабатываться нашими программистами. Обмен данными в формате XML. Для третьего пункта на сервере будет реализован демон.

Пишите свои предложения. Примерные сроки и цены.

А также ссылки на скриншоты подобных работ выполненные вами. Если таковых не имеется в вашем портфолио на weblancer.