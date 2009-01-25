Разработка и написание компонента Joomla

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Азработка и написание компонента Joomla, либо отдельного скрипта, выполняющего следующие задачи:
1. Из – заполненной анкеты пользователем генерация от 1 до 5-6 документов по созданию юридического лица в pdf формате с возможностью распечатки или скачивания после оплаты пользователем оказанных услуг.
2. В процессе заполнения анкеты пользователь должен выбрать, какое юридическое лицо он хочет создать, либо предпринимателя, сколько будет учредителей, являются ли учредители гражданами РФ либо нет, как будет называться исполнительный орган, как будет формироваться уставной капитал – деньгами или имуществом.
3. Должна быть партнерская программа – учитывающая приход пользователей с сайтов зарегистрированных партнеров и начисляющая им за это фиксированное либо процентное вознаграждение.
4. Должна быть присутствовать форма выбора и оплаты большинством платежных систем российской части Интернета, оплата пластиковыми картами либо СМС.
5. Скрипт должен легко адаптироваться к действующему шаблону Joomla
6. Скрипт должен предусматривать добавление и генерацию других документов. В мануале должно быть подробно написано как это подключить.
Для скрипта должен быть написан подробный мануал, а все php файлы – подробно закомментированы.
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