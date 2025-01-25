Разработка и настройка Airflow-пайпа перевода и кросспостинга

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки182 просмотра

Необходимо разработать и настроить пайплайн перевода постов в твиттере и кросспоста их в телеграм.
Исполнение :
1. организация задач - AirFlow
2. язык - python.
3. всё в docker compose.


Сенсор получает новые твиты группы аккаунтов через апи -> переводит с помощью OpenAI API -> переведенные твиты публикуются в телеграм-канал.
АПИ-ключи с меня.


В дальнейшем необходимо будет разработать другие сенсоры.

Ограничения :
Вы должны разрабатывать с помощью Claude/ChatGPT ибо без него это будет в 2-3 раза дороже. С ним задача укладывается в 10-12 часов на круг.

Результат :
1. Код в гит-репозитории.
2. Работающий проект на VDS (VDS с меня само собой).

Если Вы дочитали до конца, то чтоб отсеять тех, кто не настолько ответственный, а просто делает копипасту своего CV, напишите в первой строчке Вашего предложения "ответ на все вопросы вселенной" :)

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3 месяца назад
AlexMat
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