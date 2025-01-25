Необходимо разработать и настроить пайплайн перевода постов в твиттере и кросспоста их в телеграм.

Исполнение :

1. организация задач - AirFlow

2. язык - python.

3. всё в docker compose.





Сенсор получает новые твиты группы аккаунтов через апи -> переводит с помощью OpenAI API -> переведенные твиты публикуются в телеграм-канал.

АПИ-ключи с меня.





В дальнейшем необходимо будет разработать другие сенсоры.



Ограничения :

Вы должны разрабатывать с помощью Claude/ChatGPT ибо без него это будет в 2-3 раза дороже. С ним задача укладывается в 10-12 часов на круг.



Результат :

1. Код в гит-репозитории.

2. Работающий проект на VDS (VDS с меня само собой).



Если Вы дочитали до конца, то чтоб отсеять тех, кто не настолько ответственный, а просто делает копипасту своего CV, напишите в первой строчке Вашего предложения "ответ на все вопросы вселенной" :)