Требуется донастройка VDS сервера на OVH с целью защиты от DDoS-атак. Исполнитель должен иметь опыт в системном администрировании и настройках безопасности. Подробности будут предоставлены после выбора исполнителя.
Разработка и настройка Airflow-пайпа перевода и кросспостинга
Необходимо разработать и настроить пайплайн перевода постов в твиттере и кросспоста их в телеграм.
Исполнение :
1. организация задач - AirFlow
2. язык - python.
3. всё в docker compose.
Сенсор получает новые твиты группы аккаунтов через апи -> переводит с помощью OpenAI API -> переведенные твиты публикуются в телеграм-канал.
АПИ-ключи с меня.
В дальнейшем необходимо будет разработать другие сенсоры.
Ограничения :
Вы должны разрабатывать с помощью Claude/ChatGPT ибо без него это будет в 2-3 раза дороже. С ним задача укладывается в 10-12 часов на круг.
Результат :
1. Код в гит-репозитории.
2. Работающий проект на VDS (VDS с меня само собой).
Если Вы дочитали до конца, то чтоб отсеять тех, кто не настолько ответственный, а просто делает копипасту своего CV, напишите в первой строчке Вашего предложения "ответ на все вопросы вселенной" :)
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