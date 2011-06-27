Разработка и перенос информации uralstudent.ru

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Разработка и перенос информации uralstudent.ru

1. Разработка сайта на Фреймворках

В категории легковесного и компактного Фреймворка с быстрым циклом изучения/разработки: Kohana

В категории сложного и оптимизированного под масштабные проекты: Yii

2. Перенос информации сайта

Перенос будет осуществляться с CMS Joomla

Новости и статьи – количество 1474 штук, картинок 1300 штук

Афиша – количество 634 штук, картинок 1300 штук

Видео – количество 262, файлы flv 262 штук

Учебные заведения – количество 929, картинок 589

Книги – количество 762, картинок 1522

Рефераты – количество 86377, картинок 52

Репетиторы – количество 269, картинок 269

Работа – количество 1803, картинок 3088

Жилье – количество 3530, картинок 8600

Скидки – количество 168, картинок 254

Фото – количество 2250, картинок 2250

Комментарии – количество 959

Также необходимо сохранить все ссылки сайта (ЧПУ). База ссылок – количество 170 000 ссылок.

3. Исполнитель

С вас, выбор Фреймворка.

Сумма разработки и переноса

Сроки выполнения

4. Работодатель

С нас дизайн

Бюджет

И конечно ожидание готового сайта

12 лет назад
Naymen
Эдуард 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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