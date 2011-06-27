Пользователь совершает несолько кликов, нужно каждый раз редиректить его на новую ссылку из списка согласно очереди в которой они там стоят. Отслеживать по ип за последние 24 часа, реализация на пшп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка и перенос информации uralstudent.ru
1. Разработка сайта на Фреймворках
В категории легковесного и компактного Фреймворка с быстрым циклом изучения/разработки: Kohana
В категории сложного и оптимизированного под масштабные проекты: Yii
2. Перенос информации сайта
Перенос будет осуществляться с CMS Joomla
Новости и статьи – количество 1474 штук, картинок 1300 штук
Афиша – количество 634 штук, картинок 1300 штук
Видео – количество 262, файлы flv 262 штук
Учебные заведения – количество 929, картинок 589
Книги – количество 762, картинок 1522
Рефераты – количество 86377, картинок 52
Репетиторы – количество 269, картинок 269
Работа – количество 1803, картинок 3088
Жилье – количество 3530, картинок 8600
Скидки – количество 168, картинок 254
Фото – количество 2250, картинок 2250
Комментарии – количество 959
Также необходимо сохранить все ссылки сайта (ЧПУ). База ссылок – количество 170 000 ссылок.
3. Исполнитель
С вас, выбор Фреймворка.
Сумма разработки и переноса
Сроки выполнения
4. Работодатель
С нас дизайн
Бюджет
И конечно ожидание готового сайта
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Все подробности тут: http://www.youtube.com/watch?v=x5FWejRtd8s http://www.youtube.com/watch?v=8Z3ZwHLOTh0Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужна постоянная помощь по ява скрипту jquery, разного рода задачи и небольшие скрипты для сайтов. Желательно оперативную помощь и частым нахождением в онлайн. Договорная оплата по webmoney.Завершен12 лет назад
Добрый день. Есть сайт надо у него сдеать другое меню по образцу к примеру: http://themeforest.net/item/frontline-a-clean-professional-joomla-template/full_screen_preview/235556 или лучше http://codecanyon.net/item/super-menu-pack-10-menus/full_screen_preview/98066 плюс нужно сделать так чтобы при генерации страниц или переходе по страницам сайта выходила "подсказка" что тотипа ...Завершен12 лет назад
Сайт написан на движке Yii Необходимо проверить правильность настройки редирект для ссылок страниц по Техническому заданию, которое я готов выслать. Прошу указывать сроки и стоимость исполнения данного задания.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть фотографии магазина, необходимо сделать виртуальный тур( точнее два, просто там два ракурса ) как пример http://tsvetomania.ru/virtual/ (музыка не нужна) Предпочтения отдаются дешевизне и быстроте. Ваши предложения по стоимости и по срокам. (Сроки как обычно вчера) Без предоплаты, возможна ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
WebAsyst Shop-Script 300 1. Необходимо определенным пользователям или группам пользователей: - закрыть доступ к просмотру в админке продуктов, внесенных другими пользователями; - запретить изменять/удалять группы продуктов. Администратор должен иметь возможность менять пользователя – «владельца» товара Если возможно, то удобно было ...Завершен12 лет назад
Есть сайт http://ptica-ru.ru на Джумле 1.5. 1. Надо изменить дизайн шаблона (дизайн ваш), при этом чтобы модули и ссылки меню остались на прежних позициях. 2. В верхнем меню нарисовать нормальные картинки птиц 3. Встроить в сайт форум ...Завершен12 лет назад
Можно предложить какую-либо CMS например, NetCat, ModX... задание прикрепил. конечно по мне, так лучше запилить текущий сайт, но может у вас будут какие предложения...............Закрыт12 лет назад
Адрес сайта magento-templates.net Платформа Wordpress.org Список задач: Мелкие исправления: 1) Лого, должно нажиматься. Сейчас сделана версия для SEO (дом страничка, там H1 перекрывается лого) для остальных страниц, должна вызываться картинка без H1. 2) Убрать фон с цены и изменить цвет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад