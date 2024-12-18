Разработка игры, миниприложения для Телеграм

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок856 просмотров

Необходимо разработать игру-миниприложение для ТГ по аналогии с популярными играми про мостостроительство (игра головоломка).

для примера - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.headupgames.bridgeconstructor

1. Общие сведения:

Имя приложения: Bridge Builder Challenge.

Платформа: Telegram Mini Apps (веб-версия).

Мультиязыковая поддержка: приоритет - русский и английский.

2. Описание игрового процесса:

Цель уровня: Построить мост, который способен выдержать нагрузку от проезда грузовика с грузом.

Процесс строительства:

Использование балок, опор и других элементов.

Каждая балка и опора имеет стоимость в игровой валюте.

Всегда задан бюджет на строительство моста.

Проезд грузовика:

Если мост разрушается, уровень проигран.

Разница между стоимостью груза и затратами на строительство должна быть положительной для успешного прохождения уровня.

3. Основные требования:

Интерфейс:

Простой и удобный интерфейс для строительства мостов.

Панель выбора элементов и информация о бюджете.

Отображение стабильности моста во время проезда.

Физика: Реалистичная имитация нагрузок и коллапса конструкций.

4. Функционал:

Постройка мостов из различных элементов.

Ограниченный бюджет игры.

Оценка стабильности и проезд грузовика.

Подсчет разницы между затратами и ценой груза.

5. Основные модули:

Игровой механизм (строительство, физика).

Балансировка уровней.

Модуль счета игровой валюты.

Физический движок для имитации нагрузок.

6. Технические требования:

Язык разработки: JavaScript (фреймворки React.js, Phaser.js) или Python (с использованием подходящих библиотек, например, Pygame для клиентской части и FastAPI/Django для серверной).

Сервер: Node.js или Python.

Хранение данных: Firebase (или MongoDB по согласованию).

Интеграция с Telegram API.

7. Срок разработки:

Основной игровой механизм - 4 недели.

Тестирование и интеграция - 2 недели.

8. Критерии оценки:

Корректность механизмов физики.

Совместимость с Telegram.

Реалистичность прохождения уровня.

Интерфейс и юзабилити.

DjangoFastAPIJavaScriptNode.jsPythonReactИнтеграция APIРазработка игр
5 месяцев назад
Mad_trip
Руслан 
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