Необходимо создать игру Тетрис на языке C с использованием библиотеки SDL. Проект должен включать главное меню для запуска игры и отображения лучших результатов. Графические и аудиоматериалы можно взять из интернета или разработать альтернативу. Желательно разделить код на несколько файлов для удобства.
Разработка игры, миниприложения для Телеграм
Необходимо разработать игру-миниприложение для ТГ по аналогии с популярными играми про мостостроительство (игра головоломка).
для примера - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.headupgames.bridgeconstructor
1. Общие сведения:
Имя приложения: Bridge Builder Challenge.
Платформа: Telegram Mini Apps (веб-версия).
Мультиязыковая поддержка: приоритет - русский и английский.
2. Описание игрового процесса:
Цель уровня: Построить мост, который способен выдержать нагрузку от проезда грузовика с грузом.
Процесс строительства:
Использование балок, опор и других элементов.
Каждая балка и опора имеет стоимость в игровой валюте.
Всегда задан бюджет на строительство моста.
Проезд грузовика:
Если мост разрушается, уровень проигран.
Разница между стоимостью груза и затратами на строительство должна быть положительной для успешного прохождения уровня.
3. Основные требования:
Интерфейс:
Простой и удобный интерфейс для строительства мостов.
Панель выбора элементов и информация о бюджете.
Отображение стабильности моста во время проезда.
Физика: Реалистичная имитация нагрузок и коллапса конструкций.
4. Функционал:
Постройка мостов из различных элементов.
Ограниченный бюджет игры.
Оценка стабильности и проезд грузовика.
Подсчет разницы между затратами и ценой груза.
5. Основные модули:
Игровой механизм (строительство, физика).
Балансировка уровней.
Модуль счета игровой валюты.
Физический движок для имитации нагрузок.
6. Технические требования:
Язык разработки: JavaScript (фреймворки React.js, Phaser.js) или Python (с использованием подходящих библиотек, например, Pygame для клиентской части и FastAPI/Django для серверной).
Сервер: Node.js или Python.
Хранение данных: Firebase (или MongoDB по согласованию).
Интеграция с Telegram API.
7. Срок разработки:
Основной игровой механизм - 4 недели.
Тестирование и интеграция - 2 недели.
8. Критерии оценки:
Корректность механизмов физики.
Совместимость с Telegram.
Реалистичность прохождения уровня.
Интерфейс и юзабилити.
Заявки фрилансеров
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