Разработка калькулятора для сайта строительной экспертизы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок139 просмотров

Наш сайт pgs.expert. Нужен калькулятор на услуги технического обследования зданий и сооружений.

Создание калькуляторов
2 месяца назад
Petrova666
Петрова 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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Веб-программирование
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