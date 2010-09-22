Разработка калькулятора стоимости окон

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок234 просмотра
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Нужно написать калькулятор для подсчета стоимости окон.

Во вложении показано и написано что необходимо.

Оплата до 1500 рублей.

13 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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