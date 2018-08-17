Разработка клиентской части приложения на HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка191 просмотр

Необходимо доработать существующий или разработать новый клиент на HTML5 для игры в социальной сети. Подключить к API платформы в социальной сети и настроить взаимодействие с сервером. 

Существующий клиент создавался на фреймворке Phaser. По уровню сложности ничего сверхъестественного. 

 

Ищем разработчика, который сможет осуществить проект в заявленные сроки (задержка в неделю нарушением сроков не считается). Сроки ставим более чем гуманные для приложения такого уровня сложности.

HTML
7 лет назад
DenisChernyshev
Денис 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров