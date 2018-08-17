Разработка клиентской части приложения на HTML5

Необходимо доработать существующий или разработать новый клиент на HTML5 для игры в социальной сети. Подключить к API платформы в социальной сети и настроить взаимодействие с сервером.

Существующий клиент создавался на фреймворке Phaser. По уровню сложности ничего сверхъестественного.

Ищем разработчика, который сможет осуществить проект в заявленные сроки (задержка в неделю нарушением сроков не считается). Сроки ставим более чем гуманные для приложения такого уровня сложности.