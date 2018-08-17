Необходимо разработать поддержку нового синтаксиса для Javascript библиотеки CodeMirror для корректной подсветки подмножества Markdown'а который поддерживает Telegram. Публичная спецификация доступна по ссылке https://core.telegram.org/bots/api#markdown-style, но помимо этого надо еще делать подсветку некоторых частей синтаксиса которые понимает клиент: email'ы, ...
Разработка клиентской части приложения на HTML5
Необходимо доработать существующий или разработать новый клиент на HTML5 для игры в социальной сети. Подключить к API платформы в социальной сети и настроить взаимодействие с сервером.
Существующий клиент создавался на фреймворке Phaser. По уровню сложности ничего сверхъестественного.
Ищем разработчика, который сможет осуществить проект в заявленные сроки (задержка в неделю нарушением сроков не считается). Сроки ставим более чем гуманные для приложения такого уровня сложности.
Заявки фрилансеров
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