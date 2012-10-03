Требуется устранение ошибки после установки компонента для "JomSocial" CMS Joomla. Не могу добавить фото в категорию компонента «Photo Battle for Jomsocial 1.0.0» http://rghost.ru/39638553 CMS Joomla при добавлении пишет "There are not enough photos in ...
Разработка компонента для Joomla 2.5/3.0 (каталог)
Нужно разработать компонент каталога файлов.
Требования простые:
1. Категории для файлов, управление из админки. Виды для категории, для отдельного файла.
2. Файлы в категории может добавлять админ или зарегистрированные пользователи (это настраивается). Настраивается (админом) какой процент с продажи файла получает пользователь.
3. Файл имеет цену, название, версию, описание, картинку и т.п.
4. Зарегистрированный пользователь может "купить" файл. В данном случае просто скачать. Файл отдается скриптом. Эта информация сохраняется в БД.
5. Можно просмотреть когда и какие пользователи купили какой файл, сколько денег отдали. Для пользователей, купивших файл, можно сделать email рассылку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требования к знаниям: PHP 5.+, MySQL, умение сносно верстать так же: JS, JS+jQuery , понимание принцыпов ООП (а не только слепое использование синтаксиса) , умение работать с основными паттернами прогграммирования, структурированный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
В конечном итоге нужны списки e-mail и номера телефонов, www. Формат файла csv, xls. Передача скриптов не потребуется, ссылки на источники я даю.Веб-программирование20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать импорт товара CSV прайс листа. Поставщиков будет изначально 4. У некоторых название позиций совпадаю. Необходимо сделать таким образом: Чтоб у каждого прайс листа был свой конфиг ( пример: http://ssmaker.ru/6a18bcfe/) т.е ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
проект не простой и срочный. только для профессионалов. по проекту есть наработки. требуется продолжение работы.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть готовая Concrete 5 тема. Нужно: - исправить режим добавления новых блоков - добавить новые виды блоков - добавить новые типы страниц Планируются ещё проекты под Concrete5.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Имеется готовый дизайн в *psd. Необходима верстка, программная часть, размещение на хостинге. Сайт-представительство бренда и одновременно Интернет магазин продукции. Важно. Интернет-магазин простейший, без регистрации, без он-лайн оплаты, без отслеживания ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Что требуется: Сайт www.sdaem.by Движок - Joomla 1. Для примера от этого профиля (Логин: sdaem Пароль: sdaem) добавлены коттеджи. При нажатии кнопки Добавить появляется небольшое окно в котором пользователь добавляет информацию об ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Работа для опытного программиста!! Задача состоит в программировании магазина на opencart до полностью завершенного проекта. дизайн и верстка готовы. ТЗ высылаются в личку в случае взаимной заинтересованности ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Ест некий скрипт (php), который на сервере генерирует сайт по заданным параметрам. Требуется модернизация этого скрипта и "заточка" его под определённые требования. Нужно в тонкостях разобраться в алгоритме работы того что есть + дополнить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад