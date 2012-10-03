Разработка компонента для Joomla 2.5/3.0 (каталог)

Нужно разработать компонент каталога файлов.

Требования простые:

1. Категории для файлов, управление из админки. Виды для категории, для отдельного файла.

2. Файлы в категории может добавлять админ или зарегистрированные пользователи (это настраивается). Настраивается (админом) какой процент с продажи файла получает пользователь.

3. Файл имеет цену, название, версию, описание, картинку и т.п.

4. Зарегистрированный пользователь может "купить" файл. В данном случае просто скачать. Файл отдается скриптом. Эта информация сохраняется в БД.

5. Можно просмотреть когда и какие пользователи купили какой файл, сколько денег отдали. Для пользователей, купивших файл, можно сделать email рассылку.