Разработка компонента для Joomla 2.5/3.0 (каталог)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки183 просмотра

Нужно разработать компонент каталога файлов.

Требования простые:

1. Категории для файлов, управление из админки. Виды для категории, для отдельного файла.

2. Файлы в категории может добавлять админ или зарегистрированные пользователи (это настраивается). Настраивается (админом) какой процент с продажи файла получает пользователь.

3. Файл имеет цену, название, версию, описание, картинку и т.п.

4. Зарегистрированный пользователь может "купить" файл. В данном случае просто скачать. Файл отдается скриптом. Эта информация сохраняется в БД.

5. Можно просмотреть когда и какие пользователи купили какой файл, сколько денег отдали. Для пользователей, купивших файл, можно сделать email рассылку.

Joomla
12 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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