Разработка конструкторов чехлов для Лендинга и их верстка.

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка164 просмотра
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Необходимо разработать 2 конструктора чехлов на лендинг: http://печать-на-чехлах.рф/

1) для чехлов с надписью. Вот пример: http://bazuza.ru/chehol-dlya-iphone-imennoy-familnyy.html

2) для чехлов с фото. Вот пример: http://ncase.ru/made.html 

И их внедрение (верстка) в Лендинг.

Подробное ТЗ в личной переписке.

8 лет назад
Shishkovvrn
Андрей 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
8 лет назад
$100
7 дней
Спасибо Валентину, сделал все качественно. Хороший программист. Исполнял все наши пожелания. Успехов ему в работе! Будем обращаться еще.
Все отлично. Оплата без задержек. Рекомендую
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