Требуется разработать и настроить пайплайн для перевода постов из твиттера и их кросспоста в телеграм-канал. Используйте Airflow для организации задач и Python в окружении Docker. Сенсор будет получать новые твиты через API, переводить их с помощью OpenAI API и публиковать в телеграм. Результатом работы должен стать код в гит-репозитории и работающий проект на VDS.
Разработка кросс-платформенного приложения на Flutter
Нужен разработчик Flutter с опытом написания кроссплатформенного кода
Задача:
Приложение должно поддерживать заметки (текст, картинки, чек-листы, вложения, поиск по заметкам, папки и теги) и таск-менеджер (задачи с дедлайнами, напоминания, проекты) и календари. Важна двусторонняя интеграция с Google Calendar, позволяющая синхронизировать события с несколькими календарями через OAuth. Приложение должно работать оффлайн, сохраняя данные локально, а при подключении к интернету – автоматически синхронизироваться с облаком (бекенд разрабатывать не нужно), разрешая возможные конфликты. Поддержка мультиязычного интерфейса, с возможностью добавления новых языков.
Платформы Desktop: Windows, macOS, Linux
Mobile: iOS, Android
Подходящему разработчику - постоянное высокооплачиваемое сотрудничество, возможно с официальным трудоустойством или контрактом.
Пожалуйста, не подавайте заявку, если:
❌ У вас нет опыта с Dart/Flutter, но вы готовы «разобраться в процессе». Нам нужен разработчик, который уже уверенно работает с этим стеком.
❌ Ваш подход к ценообразованию – «100 в час, а там посмотрим». Мы ожидаем прозрачность в оценке стоимости и сроков работы.
❌ Вы предлагаете реализовать только часть функционала, оставляя платформозависимый код на нас. Нам нужен полностью рабочий кроссплатформенный продукт.
Спасибо за понимание! 🙏 😊
Заявки фрилансеров
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