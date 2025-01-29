Разработка кросс-платформенного приложения на Flutter

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок433 просмотра

Нужен разработчик Flutter с опытом написания кроссплатформенного кода

Задача:

Приложение должно поддерживать заметки (текст, картинки, чек-листы, вложения, поиск по заметкам, папки и теги) и таск-менеджер (задачи с дедлайнами, напоминания, проекты) и календари. Важна двусторонняя интеграция с Google Calendar, позволяющая синхронизировать события с несколькими календарями через OAuth. Приложение должно работать оффлайн, сохраняя данные локально, а при подключении к интернету – автоматически синхронизироваться с облаком (бекенд разрабатывать не нужно), разрешая возможные конфликты. Поддержка мультиязычного интерфейса, с возможностью добавления новых языков.

Платформы Desktop: Windows, macOS, Linux

Mobile: iOS, Android

Подходящему разработчику - постоянное высокооплачиваемое сотрудничество, возможно с официальным трудоустойством или контрактом.

Пожалуйста, не подавайте заявку, если:

❌ У вас нет опыта с Dart/Flutter, но вы готовы «разобраться в процессе». Нам нужен разработчик, который уже уверенно работает с этим стеком.

❌ Ваш подход к ценообразованию – «100 в час, а там посмотрим». Мы ожидаем прозрачность в оценке стоимости и сроков работы.

❌ Вы предлагаете реализовать только часть функционала, оставляя платформозависимый код на нас. Нам нужен полностью рабочий кроссплатформенный продукт.

Спасибо за понимание! 🙏 😊

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