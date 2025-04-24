Разработка лендинга для архитектурного бюро в минималистичном стиле

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт9 заявок43 просмотра

Требуется создать одностраничный сайт для студии архитектуры и дизайна интерьеров. Основные задачи:

  • Современный, лаконичный дизайн с акцентом на визуальную подачу проектов (примеры вдохновения: Elhall).

  • Адаптивная верстка под все устройства.

  • Интеграция простой CMS (например, Tilda или WordPress) для обновления портфолио.

  • Блоки: портфолио с фильтрами, форма заявки, «О студии», контакты.

Требования:

  • Опыт в UI/UX, знание Figma/Adobe XD.

  • Примеры предыдущих работ в аналогичной тематике.

  • Срок: 2–3 недели.

Бюджет:
Договорной (обсуждается с исполнителем).

Adobe XDFigmaTildaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн лендингов
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