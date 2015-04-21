Разработка мини-движка на yii2

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Нужно:

-кнопка входа, с авторизацией через соц. сети.

-ЧПУ

-3 типа страниц - главная, категория, объект

-комментарии с каптчей и проверкой на спам

Yii
10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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