1) После запуска программа отображаеться значком возле часов. 2) Считываем файл login.txt - берем от туда логин и пасс первого пользователя. 2) При запуске считываеться файл config.txt из папки программы в котором написан текст поздраления и прописан ...
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Разработка модуля калькулятора для сайта Joomla
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