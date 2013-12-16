Разработка небольшого сайта

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Необходимо создать программную часть сайта и разместить на хостинге, указанном заказчиком.

Страницы для администратора должны позволять изменять, добавлять, удалять тексты, фотографии на все страницы сайта. Менять местами товары, поставщиков в списках.

Программирование с использованием YII

Срок выполнения работы - 14 календарных дней.

Yii
11 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта PHP + MySql

    Нужен опытный программист. Нужно доработать доску объявлений. Сайт на php + MySql. http://357734.nazart.web.hosting-test.net/ Можно использовать фреймворк. В кратце: нужно реализовать платные объявления,поменять базу данных городов,областей Доработать вывод похожих объявлений ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программинг проекта на Yii Framework

    $3000

    Добрый день всем, необходимо разработать средней сложности сайт на Yii Framework, цена вопроса – по договоренности, оплата достойная. Если вы адекватный и квалифицированный специалист – готовы рассмотреть продолжение сотрудничества по другим, ...

    Yii
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин наклеек

    Здравствуйте. Необходимо сделать сайт (интернет магазин наклеек) в котором нужно реализовать несколько важных моментов: 1) конструктор: http://www.skinon.ru/constructor?skin=hipster_tiger&amp;deviceType=telefon&amp;deviceCompany=nokia&amp;deviceModel=1100__1101 Только необходимо сделать так, что бы на левую и правую панель грузились разные ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен скрипт светомузыки для сайта

    Нужен скрипт светомузыки для сайта (тематика сайта: клубная) который работает не хаотично (меняет цвета), а действительно реагирует на играющую на сайте/в плеере музыку (на частоты). Банальный пример: эквалайзер в винампе, и встроенные плагины светомузыки, которые ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Русифицировать регистрацию joomla

    $50

    1. Требуется полностью русифицировать уже установленный модуль регистрации на сайте интернет-магазина на joomla 2. Добавить возможность оставлять посетителям отзывы о представленных товарах УТОЧНЯЮ: МАГАЗИН РАБОТАЕТ НА VIRTUEMART

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад