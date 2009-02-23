Разработка отдельного модуля для сайта

Необходимо на PHP + MySQL создать модуль. Оплата за работу через Приват-банковский карточку или счет.

Данный раздел состоит из категорий и под категорий. Каждая категория содержит свой бэкграунд, свои под категории и файлы для скачивания.

Если под категория не содержит файлы для скачивания, то отображается только текст. Если под категория содержит текст и файлы, то отображается и то и другое. Если под категория содержит только файлы для скачивания, то выводить только файлы.

Категории, под категории, бэкграунды и файлы должны добавляться в админке.

При аплоаде файла, должен указываться заголовок.

Размер файла и тип файла определять автоматом.

Лучше всего это реализовать аяксом.

Страница уже сверстана, нужно только программирование.