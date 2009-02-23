Разработка отдельного модуля для сайта

Необходимо сверстать и интегрировать онлайн-версию журнала. Требования к движку: 1. Добавление статей 2. Комментирование статей 3. Вывод блока ссылок на самые популярные статьи 4. Проведение конкурсов фотографий (посетители оставляют голос за фотку, отображается количество поданных голосов, определяется победитель). 5. Блоги. 6. Форум. 7. ...
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Необходимо на PHP + MySQL создать модуль. Оплата за работу через Приват-банковский карточку или счет.
Данный раздел состоит из категорий и под категорий. Каждая категория содержит свой бэкграунд, свои под категории и файлы для скачивания.
Если под категория не содержит файлы для скачивания, то отображается только текст. Если под категория содержит текст и файлы, то отображается и то и другое. Если под категория содержит только файлы для скачивания, то выводить только файлы.
Категории, под категории, бэкграунды и файлы должны добавляться в админке.
При аплоаде файла, должен указываться заголовок.
Размер файла и тип файла определять автоматом.
Лучше всего это реализовать аяксом.
Страница уже сверстана, нужно только программирование.
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