Разработка парсера для интернет-магазина

Здравствуйте, уважаемые.

Имеется файл csv, в котором есть столбик с названием товара, его ценой, производителем, ссылкой на карточку товара (http://www.s3.ru/price/?price_item=C0020628). Из карточки товара нужно стащщить:

-Все большие фото, сложить их в папочку отдельную, в csv записать данные о их названии (можно их переименовывать, если так удобнее)

-Описание

-Код товара