Разработка парсера для интернет-магазина

$100
Веб-программированиеЗавершен22 заявки393 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые.

Имеется файл csv, в котором есть столбик с названием товара, его ценой, производителем, ссылкой на карточку товара (http://www.s3.ru/price/?price_item=C0020628). Из карточки товара нужно стащщить:

-Все большие фото, сложить их в папочку отдельную, в csv записать данные о их названии (можно их переименовывать, если так удобнее)

-Описание

-Код товара

15 лет назад
468468
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
pk2002
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
15 лет назад
$80
1 день
Павел профессионально выполнил данное задание, закончил даже раньше положенного срока!
Было приятно работать с заказчиком Четкая постановка задачи, своевременная оплата Вобщем рекомендую
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