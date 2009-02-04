Разработка парсера для интернет-магазина

Создание форум модуля для готового сайта заказчика в среде Asp.Net 2, 3, 3.5 MS SQL на языке с#. Тз прикреплено. Html верстка произведена. Модуль авторизации необходимо использовать стандартный из asp.net. Пожалуйста приготовьте примеры или готовые работы ...
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Здравствуйте, уважаемые.
Имеется файл csv, в котором есть столбик с названием товара, его ценой, производителем, ссылкой на карточку товара (http://www.s3.ru/price/?price_item=C0020628). Из карточки товара нужно стащщить:
-Все большие фото, сложить их в папочку отдельную, в csv записать данные о их названии (можно их переименовывать, если так удобнее)
-Описание
-Код товара
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