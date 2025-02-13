Необхідно створити повноцінну сторінку користувача на Next.js відповідно до наданого зразка, що міститься в прикріпленому файлі. Всі деталі реалізації мають бути виконані під ключ.
Разработка платежного модуля к биллинг системе hostbill
Доброе.
Ищу исполнителя на разработку платежного модуля для hostbill ( http://hostbillapp.com/ ) .
Предпочтителен кандидат у кого есть опыт разработки модулей или плагинов для данной биллинг системы :-)
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