Разработка платежного модуля к биллинг системе hostbill

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки309 просмотров

Доброе.

Ищу исполнителя на разработку платежного модуля для hostbill ( http://hostbillapp.com/ ) .

Предпочтителен кандидат у кого есть опыт разработки модулей или плагинов для данной биллинг системы :-)

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tvv_md
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