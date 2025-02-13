Требуется разработчик для поддержки и доработки существующего проекта. Задача включает исправление ошибок и дальнейшую разработку с использованием PHP, Laravel, React и Next.js. Необходимо предоставить опыт работы с этими технологиями, доступность и ставку. Работа в часовой зоне EST. Коммуникация на английском, русском или украинском языках.