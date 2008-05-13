Требуется написать PHP скрипт, который будет создавать rtf файл, записывая в него информацию из базы Mysql + очень простая страница админки. Речь идет о книжке с профилями компаний, для каждой компании в ...
Разработка почтовика подобного sb-money
Требуется разработать почтовик наподобии sb-money.ru
Можно с простеньким дизайном, так как потом его буду менять.
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