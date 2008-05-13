Разработка почтовика подобного sb-money

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Требуется разработать почтовик наподобии sb-money.ru

Можно с простеньким дизайном, так как потом его буду менять.

17 лет назад
Dom99
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров