Нужен веб-программист с хорошим знанием и навыком работ с движками и с языками PHP, MySQL, JavaScript, HTML и CSS Для доработки функционала сайта объявлений.
Разработка (подключение) модуля "Crop" на сайте (Laravel)
Здравствуйте уважаемые соискатели
Необходимо добавить модуль "Кроп" в административную панель сайта. Данная функция должна присутствовать во всех случаях загрузки картинки на сайт
Сайт создан на фреймворке Laravel (VOYAGER)
Важный критерий при выборе исполнителя- нахождение исполнителя в сети не менее 6 часов в сутки. Нужен ответственный исполнитель, имеющий опыт работы с фреймворком Laravel
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