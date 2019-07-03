Разработка (подключение) модуля "Crop" на сайте (Laravel)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Здравствуйте уважаемые соискатели

Необходимо добавить модуль "Кроп" в административную панель сайта. Данная функция должна присутствовать во всех случаях загрузки картинки на сайт

Сайт создан на фреймворке Laravel (VOYAGER)

Важный критерий при выборе исполнителя- нахождение исполнителя в сети не менее 6 часов в сутки. Нужен ответственный исполнитель, имеющий опыт работы с фреймворком Laravel

Laravel
6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров