Разработка подстраницы сайта для ПО для ресторанов и кафе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок36 просмотров

Нужно выполнить примерно такую страницу на сайт. https://itsyrve.tilda.ws/

WordPressСоздание одностраничных сайтов
2 дня назад
Гость
2 дня в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
год в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
2 дня назад
Денис
 
22 года
9 месяцев в сервисе
Был
час назад
2 дня назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
28 отзывов
2 дня назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
2 дня назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
2 дня назад
Евгений
 
44 года
16 лет в сервисе
онлайн
74 отзыва
2 дня назад
Ваня
 
23 года
год в сервисе
Был
2 дня назад
2 дня назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
17 отзывов
2 дня назад
Юрий
 
29 лет
10 месяцев в сервисе
онлайн
2 отзыва
2 дня назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
2 дня назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
39 отзывов
2 дня назад