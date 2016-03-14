Необходимо создать пирамиду в 3D. Вращение происходит при скроллинге. Каждая грань разная, на фоне картинки с текстом. При нажатии переход на другую страницу сайта. Пирамида должна работать для дескопных и мобильных браузеров. Пример ...
Разработка поисковика на сайте по примеру
Разработка поисковика
примеры ниже
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
Заявки фрилансеров
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