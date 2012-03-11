Разработка поисковой формы-информера

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок105 просмотров
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Необходимо разработать универсальную поисковую форму для встраивания на различные сайты. Поиск по текстовому полю в БД MS SQL Server. Подробная информация – в прилагаемом файле.

Сделать нужно за день. Оплата по факту. Не обманываю (см. отзывы: http://www.free-lance.ru/users/baykov/opinions/?from=frl&period=0#op_head).

12 лет назад
ziskatel
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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