Разработка поисковой формы-информера

Нужно для сайта http://profsoyuz.kh.ua/ сделать авторизацию через фейсбук, контакт и т.п. И еще: нужно чтобы с сайта ХПС была автопубликация новостей на фейсбук.... В инете порылся - можно разными способами сделать. Самый простой походу через РСС ...