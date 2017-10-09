Разработка проекта на фреймворке laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок202 просмотра

По просьбе клиента ищем разработчика на фреймворке laravel. Краткое описание проекта  в аттаче.

Дизайн и верстка предоставляются.

В предложении укажите Ваши ориентировочные  стоимость и сроки.

Laravel
8 лет назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров