Необходимо установить пакет Электронная коммерция, подобрать к нему гламурный дизайн и по возможности перенести в него товары из OSC
Разработка проекта по мониторингу посылок
Примеры конкурентов: gdeposylka.ru, post-tracker.ru
Личный кабинет, модули пополнения - оплаты услуг, текущий список посылок , архив отправлений, SMS и e-mail уведомления, вывод пути посылки на карте + некоторые другие функции (отправлю кандидатам прошедшем предварительное общение).
Парсинг примерно с 15 потовых сайтов (Почта России, Украины, Казахстана, США (UPS, USPS), СПСР, DHL, EMS и другие)
Устойчивость, надежность, безотказность системы.
Проект должен быть сдан до 1 сентября.
Дизайн готов и будет предоставлен.
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