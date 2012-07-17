Разработка проекта по мониторингу посылок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Примеры конкурентов: gdeposylka.ru, post-tracker.ru

Личный кабинет, модули пополнения - оплаты услуг, текущий список посылок , архив отправлений, SMS и e-mail уведомления, вывод пути посылки на карте + некоторые другие функции (отправлю кандидатам прошедшем предварительное общение).

Парсинг примерно с 15 потовых сайтов (Почта России, Украины, Казахстана, США (UPS, USPS), СПСР, DHL, EMS и другие)

Устойчивость, надежность, безотказность системы.

Проект должен быть сдан до 1 сентября.

Дизайн готов и будет предоставлен.

13 лет назад
allseo
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5 месяцев назад

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