Разработка прототипа офлайн сайта для прокрутки слайдов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Необходимо разработать несколько тестовых html страниц для демонстрации слайдов на планшетах под управлением Windows и iOS.  

Детальная проработка не требуется, минимальный функционал для проверки работоспособности решения.

HTMLiOS
6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

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