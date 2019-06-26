ТЗ вышлем в личку. Предпочитаем работать по факту или через Безопасную сделку
Разработка прототипа офлайн сайта для прокрутки слайдов
Необходимо разработать несколько тестовых html страниц для демонстрации слайдов на планшетах под управлением Windows и iOS.
Детальная проработка не требуется, минимальный функционал для проверки работоспособности решения.
Заявки фрилансеров
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