Необхідно створити додаток для редагування коду сайту. Основна мета - забезпечення зручного інтерфейсу для редагування. Деталі будуть обговорені в приватних повідомленнях.
Разработка регистратора аккаунтов
Техническое задание: Разработка регистратора аккаунтов Facebook на Python1. Описание проекта:
Требуется разработать регистратор аккаунтов Facebook с использованием Python. Регистрация должна выполняться через веб-интерфейс с эмуляцией браузера iPhone и максимальной анонимностью, чтобы минимизировать количество блокировок со стороны Facebook.
2. Основные требования:
Язык разработки: Python.
Эмуляция: Браузер iPhone.
SMS-сервисы:
Приватный SMS-сервис (должна быть возможность интеграции).
Прокси: Поддержка HTTP(S) и SOCKS5.
Интерфейс: Веб-интерфейс для управления ботом.
Многопоточность: Возможность указывать количество потоков вручную.
Данные для регистрации:
Имена и фамилии берутся из TXT-файла.
Прокси загружаются из TXT-файла.
Сохранение данных:
После регистрации сохранять логин, пароль и cookies в TXT-файл.
Добавление аватара:
После регистрации необходимо добавить аватар (через веб-эмуляцию или POST/GET-запросы).
Логирование:
Вести логи с указанием количества успешных регистраций, ошибок и статусов каждого потока.
Запуск:
Ручной запуск через веб-интерфейс.
Формат файлов:
Входные данные: TXT.
Сохранение аккаунтов: TXT.
3. Дополнительные условия:
Максимальная анонимность и защита от блокировок.
Автоматическая подмена User-Agent и параметров fingerprint (язык, часовой пояс, разрешение экрана и т.д.).
4. Исключения:
Поддержка капчи не требуется.
Подтверждение email не требуется.
Защита веб-интерфейса паролем не требуется.
Интерфейс для импорта TXT-файлов не требуется.
5. Результат:
Готовый Python-проект с веб-интерфейсом, поддержкой многопоточности, эмуляцией браузера iPhone, интеграцией с указанными SMS-сервисами и возможностью добавления прокси, который будет регистрировать аккаунты Facebook и сохранять их в TXT-файл.
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