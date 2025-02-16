Разработка регистратора аккаунтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки173 просмотра

Техническое задание: Разработка регистратора аккаунтов Facebook на Python

1. Описание проекта:

Требуется разработать регистратор аккаунтов Facebook с использованием Python. Регистрация должна выполняться через веб-интерфейс с эмуляцией браузера iPhone и максимальной анонимностью, чтобы минимизировать количество блокировок со стороны Facebook.

2. Основные требования:

  • Язык разработки: Python.

  • Эмуляция: Браузер iPhone.

  • SMS-сервисы:

    • sms-activate.guru

    • Приватный SMS-сервис (должна быть возможность интеграции).

  • Прокси: Поддержка HTTP(S) и SOCKS5.

  • Интерфейс: Веб-интерфейс для управления ботом.

  • Многопоточность: Возможность указывать количество потоков вручную.

  • Данные для регистрации:

    • Имена и фамилии берутся из TXT-файла.

    • Прокси загружаются из TXT-файла.

  • Сохранение данных:

    • После регистрации сохранять логин, пароль и cookies в TXT-файл.

  • Добавление аватара:

    • После регистрации необходимо добавить аватар (через веб-эмуляцию или POST/GET-запросы).

  • Логирование:

    • Вести логи с указанием количества успешных регистраций, ошибок и статусов каждого потока.

  • Запуск:

    • Ручной запуск через веб-интерфейс.

  • Формат файлов:

    • Входные данные: TXT.

    • Сохранение аккаунтов: TXT.

3. Дополнительные условия:

  • Максимальная анонимность и защита от блокировок.

  • Автоматическая подмена User-Agent и параметров fingerprint (язык, часовой пояс, разрешение экрана и т.д.).

4. Исключения:

  • Поддержка капчи не требуется.

  • Подтверждение email не требуется.

  • Защита веб-интерфейса паролем не требуется.

  • Интерфейс для импорта TXT-файлов не требуется.

5. Результат:

Готовый Python-проект с веб-интерфейсом, поддержкой многопоточности, эмуляцией браузера iPhone, интеграцией с указанными SMS-сервисами и возможностью добавления прокси, который будет регистрировать аккаунты Facebook и сохранять их в TXT-файл.

PythonРазработка программСоздание ботов
3 месяца назад
ivan14044
Іван 
25 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
3 месяца назад