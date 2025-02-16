Техническое задание: Разработка регистратора аккаунтов Facebook на Python

1. Описание проекта:

Требуется разработать регистратор аккаунтов Facebook с использованием Python. Регистрация должна выполняться через веб-интерфейс с эмуляцией браузера iPhone и максимальной анонимностью, чтобы минимизировать количество блокировок со стороны Facebook.

Язык разработки: Python.

Эмуляция: Браузер iPhone.

SMS-сервисы: sms-activate.guru Приватный SMS-сервис (должна быть возможность интеграции).

Прокси: Поддержка HTTP(S) и SOCKS5.

Интерфейс: Веб-интерфейс для управления ботом.

Многопоточность: Возможность указывать количество потоков вручную.

Данные для регистрации: Имена и фамилии берутся из TXT-файла. Прокси загружаются из TXT-файла.

Сохранение данных: После регистрации сохранять логин, пароль и cookies в TXT-файл.

Добавление аватара: После регистрации необходимо добавить аватар (через веб-эмуляцию или POST/GET-запросы).

Логирование: Вести логи с указанием количества успешных регистраций, ошибок и статусов каждого потока.

Запуск: Ручной запуск через веб-интерфейс.

Формат файлов: Входные данные: TXT. Сохранение аккаунтов: TXT.



Максимальная анонимность и защита от блокировок.

Автоматическая подмена User-Agent и параметров fingerprint (язык, часовой пояс, разрешение экрана и т.д.).

Поддержка капчи не требуется.

Подтверждение email не требуется.

Защита веб-интерфейса паролем не требуется.

Интерфейс для импорта TXT-файлов не требуется.

2. Основные требования:3. Дополнительные условия:4. Исключения:5. Результат:

Готовый Python-проект с веб-интерфейсом, поддержкой многопоточности, эмуляцией браузера iPhone, интеграцией с указанными SMS-сервисами и возможностью добавления прокси, который будет регистрировать аккаунты Facebook и сохранять их в TXT-файл.