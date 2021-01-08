Разработка решения для подписки с рекуррентными платежами на tilda

Здравствуйте. Интересует возможность реализации платной подписки с рекуррентными платежами на tilda.Т.е.:

1) при оплате клиентом – доступ открывается к определенной странице на месяц,

2) через месяц идет проверка наличия регулярного платежа, при отсутствии платежа – доступ закрывался.

На сегодня в tilda реализована возможность блокировать страницу и открывать её при поступлении оплаты и попадания в определенную группу данного человека. Но отсутствует возможность делать сверку ежемесячно и при отсутствии поступления блокировать доступ к странице подписки.

Задача:

1) разработать решение, что бы через определенную страницу сайта или через личный кабинет можно было реализовать сервис подписки с рекуррентными платежами.

2) провести настройку, что бы всё работало.

Сайт на tilda.

Спасибо. Буду рад найти профессионала.

Укажите пжлст необходимый размер бюджета, если задача полностью ясна.

Готов дать дополнительные пояснения.