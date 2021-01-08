Разработка решения для подписки с рекуррентными платежами на tilda

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1312 просмотров
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Здравствуйте. Интересует возможность реализации платной подписки с рекуррентными платежами на tilda.Т.е.:

1) при оплате клиентом – доступ открывается к определенной странице на месяц,

2) через месяц идет проверка наличия регулярного платежа, при отсутствии платежа – доступ закрывался.

На сегодня в tilda реализована возможность блокировать страницу и открывать её при поступлении оплаты и попадания в определенную группу данного человека. Но отсутствует возможность делать сверку ежемесячно и при отсутствии поступления блокировать доступ к странице подписки.

Задача:

1) разработать решение, что бы через определенную страницу сайта или через личный кабинет можно было реализовать сервис подписки с рекуррентными платежами.

2) провести настройку, что бы всё работало.

Сайт на tilda.

Спасибо. Буду рад найти профессионала.

Укажите пжлст необходимый размер бюджета, если задача полностью ясна.

Готов дать дополнительные пояснения.

Tilda
3 года назад
guest_1610203443473
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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