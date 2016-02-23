Разработка сайта на k2 joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки135 просмотров

Задача следующая:

1.необходимо создать сортировку по доп полям

2. отображение плиткой или строчкой

3.интеграция  с фильтром поиска

4.интеграция артио букинг с k2 или добавка в к2 часть функционала как в артио

Желательно чтобы исполнитель хорошо знал k2

Joomla
9 лет назад
postman984
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров