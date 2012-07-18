Разработка сайта на основе шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок186 просмотров

Имеется шаблон 1-2 внешне устраивающие. (скажите какой движок лучше, может джумла?) цену и сроки пишите сразу тоже.

http://osc.template-help.com/wt_24549/index.html

http://livedemo00.template-help.com/wt_39728/index.html#

Тематика сайта нерудные сыпучие строительные материалы. (песок, щебень, глина, грунт, керамзит и тд.)

Аналоги по тематике и наполнению: http://www.asko-stroy.ru/ http://www.nerco.ru/ http://www.nerud-ka.ru/

Имеется домен и хостинг.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

Пишите сразу свои контакты: скайп!

Joomla
13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

bobrik74
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

bobrik74
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад