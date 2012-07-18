нужен скрипт-парсера для оупенкарт магазина который скачает все товары с описанием и фото с сайта и будет периодически проверять наличие товара на складе, и если товара нет их надо удалить.А ещё нудно что бы он ...
Разработка сайта на основе шаблона
Имеется шаблон 1-2 внешне устраивающие. (скажите какой движок лучше, может джумла?) цену и сроки пишите сразу тоже.
http://osc.template-help.com/wt_24549/index.html
http://livedemo00.template-help.com/wt_39728/index.html#
Тематика сайта нерудные сыпучие строительные материалы. (песок, щебень, глина, грунт, керамзит и тд.)
Аналоги по тематике и наполнению: http://www.asko-stroy.ru/ http://www.nerco.ru/ http://www.nerud-ka.ru/
Имеется домен и хостинг.
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.
Пишите сразу свои контакты: скайп!
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