Разработка сайта обмена электронных валют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок165 просмотров

Нужно сделать сайт на подобии этого: e-obmen.net

Плюс пополнение счетов мобильных операторов КС, МТС.

Кто может и хочет обращайтесь. Ваша цена и сроки?

11 лет назад
wtwt
44 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров