Разработка сайта обмена электронных валют

Ссылка на верстку http://test-html.in.ua/portfolio/wedding/index.html Нужно управлять из админки этим блоком http://joxi.ru/zKbYU4wyTJCzLhyl70k чтобы фотки удобно грузить и этим http://joxi.ru/4qbYU4wyTJCxLkPKDQ0 там будет текст открываться при клике в окне. Остальные блоки можно ...