Функционал портала определен в техническом задании. Документ будет выдан на ознакомление исполнителю после онлайн собеседования. Требование к исполнителю: профессиональный уровень, серьезное ответственное отношение к делу. С нашей стороны: Достойная оплата за результат.
Разработка сайта по готовому дизайну
Необходимо разработать достаточно шаблонный сайт по готовому дизайну
ICQ: 423 пять три семь 298
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование76 заявокЗакрыт15 лет назад
Собственно хочу сделать на сайте галерею картинок. Задача состоит в том, что бы в полной новости был выбор как обрезать картинку. То есть я заливаю оригинал 240x320 но можно было средствами сервера изменить размер картинки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Вот здесь http://demo.rockettheme.com/oct09/typography/rokcandy-examples расположено меню и поисковая строка. Мне нужна сверстанная копия. Проще говоря, мне нужен html файл с приаттаченными нужными файлами разложенными по папкам (js, style, img). Я на локальной машине запускаю ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Написать модуль для DLE или предложите на каком другом CMS можно это зделать. Возможности Галереи: -Полная интеграция Галереи в Движок -Вывод в 3 колонки на главной ...Закрыт15 лет назад
Привет всем, есть скрипт видео хостинга и довольно неплохой, там есть поддержка закачки файлов по URL, вообщем нужно переписать этот скрипт закачки так чтобы пользователь не ждал пока скачается файл по URL, и чтобы видео ...Закрыт15 лет назад
Требуется написать с "нуля" веб скрипт на aspx или на PHP. Скрипт должен быть многофункционален и иметь биллинговую систему по которой можно совершать денежные операции. Пример человек вводит некую сумму на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо сделать меню для сайта на флеш (10 пунктов).Закрыт15 лет назад
Детали в прикрепленном файлеЗакрыт15 лет назад
- $5
Движок сайта shopcms.ru Сайт http://kino-doma.biz Нужно исправить ошибку скрипта магазина, при которой вместо расширенного описания товаров выдается краткое описание.Завершен15 лет назад
Есть рабочий скрипт статистики нужно добавить пару функцийЗавершен15 лет назад