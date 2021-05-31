Разработка сайта по макету

Необходимо реализовать с 0 фронт для сайта. Есть макет в фигме. Сложных UI элементов нет, модалки и переходы по страницам по большей части. Из сложного и интересного, но не обязательного на первом этапе: WebRTC для звонков и чат Более детально смогу рассказать в сообщениях.

Предпочтения по стеку: React, Vue или Angular на ваше усмотрение.

Для чата хотелось бы использовать сокеты.