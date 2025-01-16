Разработка сайта, техническая реализация сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок69 просмотров

Доброго времени суток!

Разрабатывается идея сервиса, на котором будут размещаться все компании из одной сферы для удобства поиска по городам клиентам этого бизнеса. То есть в одном сайте можно будет посмотреть все добавленные компании, сравнить их условия и связаться с теми, кто подходит.

Примеры сервисов:
https://www.restoclub.ru/spb/search
https://zoon.ru/spb/autoservice/
https://www.orgpage.ru/rossiya/aktyerskie-agentstva/

Интерфейс и дизайн будут в фигме, все необходимые материалы для верстки будут подготовлены. Нужен специалист, которые все это реализует с технической точки зрения на сайте и натянет на црм-систему для управления контентом.

Технические требования:
Возможность самим владельцам сервиса добавлять компании, то есть нужен какой-то внутренний редактор, в поля которого просто забивается информация, а публикуется уже с дизайном. Карточки организаций будут шаблонными. При этом нужна опция, чтобы владельцы этих компаний могли получить доступ к редактированию своей карточки. То есть понадобится личный кабинет с регистрацией, к которому можно будет выдать доступ к редактированию определенной страницы.

А также, если компанию еще не добавили в сервис, то владелец может иметь возможность сам оставить заявку на регистрацию в сервисе и после одобрения получить редактирование этой страницы в личном кабинете. Как в примерах сервисов "Добавить организацию"

В карточке компаний будут контактные данные, цены, фотографии, текстовая информация с условиями, отзывы.

К карточкам компаний у пользователей должна быть функция добавления отзыва.

В поиске компаний будут участвовать фильтры: город, цены, наличие

Нужны рекомендации и ваши идеи, как это можно было бы реализовать, на каком движке. Может быть есть какие-то готовые решения. И подумать над бюджетом, конечно. Будем рады посотрудничать)

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