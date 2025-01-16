Необходимо разработать дизайн лендинга для благотворительного фонда, а также создать печатные материалы, включая визитки, фирменные наклейки и заготовки. Предоставьте свои лучшие работы для оценки. Ожидается креативный и привлекательный дизайн.
Разработка сайта, техническая реализация сервиса
Доброго времени суток!
Разрабатывается идея сервиса, на котором будут размещаться все компании из одной сферы для удобства поиска по городам клиентам этого бизнеса. То есть в одном сайте можно будет посмотреть все добавленные компании, сравнить их условия и связаться с теми, кто подходит.
Примеры сервисов:
https://www.restoclub.ru/spb/search
https://zoon.ru/spb/autoservice/
https://www.orgpage.ru/rossiya/aktyerskie-agentstva/
Интерфейс и дизайн будут в фигме, все необходимые материалы для верстки будут подготовлены. Нужен специалист, которые все это реализует с технической точки зрения на сайте и натянет на црм-систему для управления контентом.
Технические требования:
Возможность самим владельцам сервиса добавлять компании, то есть нужен какой-то внутренний редактор, в поля которого просто забивается информация, а публикуется уже с дизайном. Карточки организаций будут шаблонными. При этом нужна опция, чтобы владельцы этих компаний могли получить доступ к редактированию своей карточки. То есть понадобится личный кабинет с регистрацией, к которому можно будет выдать доступ к редактированию определенной страницы.
А также, если компанию еще не добавили в сервис, то владелец может иметь возможность сам оставить заявку на регистрацию в сервисе и после одобрения получить редактирование этой страницы в личном кабинете. Как в примерах сервисов "Добавить организацию"
В карточке компаний будут контактные данные, цены, фотографии, текстовая информация с условиями, отзывы.
К карточкам компаний у пользователей должна быть функция добавления отзыва.
В поиске компаний будут участвовать фильтры: город, цены, наличие
Нужны рекомендации и ваши идеи, как это можно было бы реализовать, на каком движке. Может быть есть какие-то готовые решения. И подумать над бюджетом, конечно. Будем рады посотрудничать)
Заявки фрилансеров
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