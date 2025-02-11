Разработка сайтов и магазинов

  1. Биржа фриланса
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Закрыт17 заявок246 просмотров

Добрый день
Есть периодические заказы на разработку сайтов, интернет-магазинов как на Wordpress так и самописы, или др. Нужна актуальная базовая оценка по ТЗ и потенциальная разработка.
Пишите кому интересно сотрудничество. Можно сразу писать грубые расценки для ориентира..

WordPressСоздание интернет-магазиновСоздание сайтов
3 месяца назад
web-dad
Вадим 
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Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

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Веб-программирование
Александр
 
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