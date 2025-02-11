Требуется разработать клон сайта 11.doramalive.news на WordPress, сохранив все функции и дизайн, кроме личного кабинета. Добавить блок описания дорамы после комментариев и плеер в карточку дорамы. Работа только по договору или безопасной сделке.
Разработка сайтов и магазинов
Добрый день
Есть периодические заказы на разработку сайтов, интернет-магазинов как на Wordpress так и самописы, или др. Нужна актуальная базовая оценка по ТЗ и потенциальная разработка.
Пишите кому интересно сотрудничество. Можно сразу писать грубые расценки для ориентира..
Заявки фрилансеров
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