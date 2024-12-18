Разработка сервиса в ТГ, торговой площадки B2B, B2C

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задача

Требуется разработка бэкенда и базы данных для сервиса площадки с объявлениями, по типу маркетплейса, заточенного на работу в телеграмм, где часть функций будет в качестве бота, часть в качестве ВЕБ версии появляющуюся на команду в боте.

Работа поэтапная, релиз по итерациям, схему первой базовой итерации прикрепляю в файле. По сути сначала требуется сделать доску объявлений подвязанную на аккаунты в ТГ к их никнеймам, через веб версию добавлять\просматривать\редактировать объявление, под ботом уведомление и тп.

В дальнейшем второй итерацией потребуется добавление сервисной монеты, которая будет начисляется пользователем за покупку и по ней будут проводиться безопасные сделки где монета будет выступать в качестве депозита и учувствовать в статусах профиля, продвижению и других нововведений.

Фронт будет предоставлен и будет разрабатываться с вами совместно.

Требуется именно разработчик, не студия или компания, мы уже являемся командой, где требуются дополнительные руки в помощь на реализацию нового сервиса.

Желательный, но не обязательный стек: node.js, express.js, mysql, telegraf.js, ubuntu.

Node.jsРазработка бэкендаСоздание ботов
4 месяца назад
Kinrilan
Илья 
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