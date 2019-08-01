Разработка системы перехвата онлайн очереди

Есть у нас такая интересная задача:

На сайте одного консульства иногда выкидывают квоты на подачу документов на визу. Настолько это редко и такой ажиотаж, что записаться у большинства людей никак не получается.

Есть задача сделать мониторинг этих квот, и потом заполнение всех последующий форм роботом как только он "выцепит" квоту. Они защищают это дело от роботов reCaptcha и потом своей капчей графической. Только тогда видно, есть ли доступные квоты. Это шаг 1. Дальше в ручном режиме сдвинуться не получалось ни разу, поэтому и полное ТЗ оформить нет возможности. 99% что потребуется работать через прокси сервера, чтобы не блокировали по ip.

Поэтапно шаг за шагом вытащить и разобрать формы анкеты и потом из базы ставить людей в очередь по этим квотам.

Прошу откликаться только исполнителей, которые уже имеют в своем багаже системы обхода reCaptcha.