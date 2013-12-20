Разработка системы управления проектами в компании

Система предназначена для организации проектов в Компании, управление финансовой деятельностью между её участниками и клиентами, система автоматизировано распределяет проценты между исполнительными лицами, ответственными за определенный проект.

Система делиться на 3 трех типов участников:

Управляющий Администратор (полные права в системе, единый участник)

Администратор (полные права в системе с учетом что управляющий администратор может ограничить доступ к некоторым разделам системы)

Пользователь (сотрудник компании, исполнитель проектов)

Состав системы (краткий, расширенный отошлю в лс):

1. Управление Администраторами.

2. Управление пользователями.

3. Создание базы клиентов.

4. Управление проектами (Администратор имеет право на управлением разделом).

5. Управление Финансами (Управляющий Администратор может выдать право определенному Администратору доступ к этому разделу).

6. Зарплатный раздел

7. Страницы системы и Безопасность.

Мы предоставляем макеты, как должен выглядеть интерфейс системы, но заморачиваться с ним не нужно, дизайн мы возьмем на себя.