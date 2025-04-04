Разработка скрипта для автовыдачи товара в компьютерной игре

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добрый день. нужен скрипт для авто выдачи товара в компьютерной игре. то есть имеется сайт, где размещен ассортимент товаров. и все эти товары - это виртуальные вещи в компьютерной игре. нужен скрипт, с помощью которого бот будет автоматически выдавать определенный товар покупателю. то есть не нужно будет, чтоб реальный человек заходил в игру, и передавал товар покупателю. примеры сайтов, где подключена такая функцию, имеются.

Написание скриптовСоздание ботов
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