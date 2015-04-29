Разработка скрипта розыгрыша вещей CSGO

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки174 просмотра

Требуется разработка скрипта розыгрыша вещей CS:GO, суть скрипта заключается в том, что пользователь покупает предмет в магазине разной редкости и ему может выпасть предмет из этого класса, как за 100 рублей, так и за большую сумму.

Макет уже сверстан, задача заключается в создание - бота и модуля открытия кейсов.

Пример:

http://csgo.ms/

-http://cs-random.com/

Жду Ваших предложений

10 лет назад
elzidor
Артур 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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