Разработка соц сети, направленной на медиа контент

Нужно разработать соц сеть, направленную на медиа контент.

ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект.

Задача:

веб 2.0. Нужно сделать социальную сеть близкую по идее и функционалу к ютьюбу.

многосерверное модульное масштабируемое решение.

планируемые нагрузки 50.000 - 100.000 уникальных посетителей в сутки.

нужно будет участвовать в разработке ТЗ по проекту.

Примерная серверная конфигурация системы (сначала 2 мощных сервера, потом расширение на 3-4 по мере роста нагрузок и необходимости):

1) движек.

- генерация и отдача хтмл и графического контента, структуры сайта

- база данных

- приём видео контента

- при простое мощностей кодирование видео контента в форматы flv

2) файловое хранилище.

- приём, хранение и отдача видео контента

- кодирование контента в форматы flv

Структура:

1) система авторизации пользователя:

- регистрация нового пользователя

- восстановление пароля

- изменение данных аккаунта

- авторизация и идентификация, личный кабинет с настройками и статусами.

- блокирование / разблокирование аккаунта или каких-то его функций с указанием причины

- модуль персональных сообщений

- активация аккаунта. полная и частичная

2) система приёма и обработки и добавления файлов:

- создание, управление и соблюдение ограничений работы файловых аккаунтов.

- реализация закачки файла, синхронизация файлового аккаунта с обычным

- синхронизация и кодирование файлов в нужные форматы

- связанная с этим очередь / приоритеты

- добавление закаченных файлов в аккаунт с написанием заголовка, описания и т.д.

- файлы - активные/неактивные

- премодерация на группы аккаунтов (например, неактивированные)

3) ведение статистики по файлам и аккаунтам:

- учёт количества просмотров. с какого аккаунта, какой файл, когда. связанное с этим начисление баллов рейтинга на аккаунт.

- возможность оценить файл (выставить рейтинг)

- возможность пожаловаться на файл с указанием причины

- добавление файла себе в избранное

- возможность комментировать файл

- вывод статистики внутри аккаунта по своим просмотренным файлам

4) система построения сайта из контента:

- хранение, учёт и обработка промежуточных данных

- кэширование данных и генерация сайта в статику (например, раз в 5 минут)

5) система статистики.

6) биллинг для организации платных сервисов.

7) администрирование сайтом

- разделение прав на доступ к информации и выполнение действий (админ и суперадмин)

- система тикетов, в том числе, персональная, массовая рассылка, ведение ветки вопроса

- блокирование/разблокирование аккаунта. полное, частичное. удаление, заморозка файлов. (причины и переписка в тикетах)

- ведение рейтинга аккаунта (были нарушения, не были), система для банов.

- система обработки информации на премодерирование

- активация аккаунта.

- просмотр статистики по аккаунтам.

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что НЕ нужно делать в проекте:

1) цмс делать не нужно. всё только в соответствии с брифом, конкретно под моё задание.

2) дизайн делать не нужно.

3) флеш плеер делать не нужно

функционал надо будет дописывать и расширять.

иметь возможность добавлять сервера, например, для кодирования контента или выноса базы данных.

ВАЖНО

писать заявку на выполнение проекта имеет смысл только в том случае, если вы уже разрабатывали (и готовы показать) соц сеть, файловый хостинг или сервис, партнёрскую программу или всё вместе :), которые в данный момент функционируют и имеют трафик, исчисляемый в 10.000/сутки по системе.

Так же, необходимо иметь опыт в построении мультисерверных систем и хорошо разбираться в вопросах безопасности касаемо веб проектов.

для удобства и экономии моего и вашего времени, пожалуйста, ПИШИТЕ ЗАЯВКИ В ТАКОМ ФОРМАТЕ (нумеруйте список, как и я, и пишите по пунктам):

1) небольшое резюме с рассказом о себе (пара предложений - имя, возраст, откуда, где и как работаете, в каком количестве)

2) описание своего опыта (например, работал дома программистом 2 года, потом в студии ещё 3 года)

3) ваше хорошее портфолио (например, писал на половину портала крутой-сайт.ком с 15.000 пользователями в сутки и две трети соц сети крутая-соц-сеть.ру с 50.000 в сутки). портфолио можно в личку, если не хотите или не можете ссылки светить в паблик.

4) во сколько примерно оцениваете проект и почему. то же самое о сроках.

заявки типа "я петя, крутой программист из москвы, 10 лет опыта, стучите всё обсудим" или бесполезные простыни стандартно-дебильного студийного описалова о том, как всё круто делаете и не относящиеся к конкретно моему заданию будут незамедлительно отправляться в отказ.

пожалуйста, не тратьте своё и моё время. пишите по делу и так, как я просил.

предпочтение отдам опытному программисту (группе) с хорошей репутацией и схожими проектами в портфолио. опыт работы с кодированием видео приветствуется. я постоянно в поиске хороших веб программистов за разумные деньги и готов иногда подкидывать хорошие, интересные проекты (в том числе и финансово).

бюджет указан примерный, и, разумеется, обсуждается. как и сроки (месяц-два?).

Можете писать в личку