На одном из принадлежащих нам, но технически недружелюбном сайте (www.goplayclub.com) имеется новостная колонка. Требуется создать скрипт, который бы переносил новости на другой сайт. Новый сайт будет работать под системой Битрикс.
Разработка соц сети, направленной на медиа контент
Нужно разработать соц сеть, направленную на медиа контент.
ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект.
Задача:
веб 2.0. Нужно сделать социальную сеть близкую по идее и функционалу к ютьюбу.
многосерверное модульное масштабируемое решение.
планируемые нагрузки 50.000 - 100.000 уникальных посетителей в сутки.
нужно будет участвовать в разработке ТЗ по проекту.
Примерная серверная конфигурация системы (сначала 2 мощных сервера, потом расширение на 3-4 по мере роста нагрузок и необходимости):
1) движек.
- генерация и отдача хтмл и графического контента, структуры сайта
- база данных
- приём видео контента
- при простое мощностей кодирование видео контента в форматы flv
2) файловое хранилище.
- приём, хранение и отдача видео контента
- кодирование контента в форматы flv
Структура:
1) система авторизации пользователя:
- регистрация нового пользователя
- восстановление пароля
- изменение данных аккаунта
- авторизация и идентификация, личный кабинет с настройками и статусами.
- блокирование / разблокирование аккаунта или каких-то его функций с указанием причины
- модуль персональных сообщений
- активация аккаунта. полная и частичная
2) система приёма и обработки и добавления файлов:
- создание, управление и соблюдение ограничений работы файловых аккаунтов.
- реализация закачки файла, синхронизация файлового аккаунта с обычным
- синхронизация и кодирование файлов в нужные форматы
- связанная с этим очередь / приоритеты
- добавление закаченных файлов в аккаунт с написанием заголовка, описания и т.д.
- файлы - активные/неактивные
- премодерация на группы аккаунтов (например, неактивированные)
3) ведение статистики по файлам и аккаунтам:
- учёт количества просмотров. с какого аккаунта, какой файл, когда. связанное с этим начисление баллов рейтинга на аккаунт.
- возможность оценить файл (выставить рейтинг)
- возможность пожаловаться на файл с указанием причины
- добавление файла себе в избранное
- возможность комментировать файл
- вывод статистики внутри аккаунта по своим просмотренным файлам
4) система построения сайта из контента:
- хранение, учёт и обработка промежуточных данных
- кэширование данных и генерация сайта в статику (например, раз в 5 минут)
5) система статистики.
6) биллинг для организации платных сервисов.
7) администрирование сайтом
- разделение прав на доступ к информации и выполнение действий (админ и суперадмин)
- система тикетов, в том числе, персональная, массовая рассылка, ведение ветки вопроса
- блокирование/разблокирование аккаунта. полное, частичное. удаление, заморозка файлов. (причины и переписка в тикетах)
- ведение рейтинга аккаунта (были нарушения, не были), система для банов.
- система обработки информации на премодерирование
- активация аккаунта.
- просмотр статистики по аккаунтам.
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что НЕ нужно делать в проекте:
1) цмс делать не нужно. всё только в соответствии с брифом, конкретно под моё задание.
2) дизайн делать не нужно.
3) флеш плеер делать не нужно
функционал надо будет дописывать и расширять.
иметь возможность добавлять сервера, например, для кодирования контента или выноса базы данных.
ВАЖНО
писать заявку на выполнение проекта имеет смысл только в том случае, если вы уже разрабатывали (и готовы показать) соц сеть, файловый хостинг или сервис, партнёрскую программу или всё вместе :), которые в данный момент функционируют и имеют трафик, исчисляемый в 10.000/сутки по системе.
Так же, необходимо иметь опыт в построении мультисерверных систем и хорошо разбираться в вопросах безопасности касаемо веб проектов.
для удобства и экономии моего и вашего времени, пожалуйста, ПИШИТЕ ЗАЯВКИ В ТАКОМ ФОРМАТЕ (нумеруйте список, как и я, и пишите по пунктам):
1) небольшое резюме с рассказом о себе (пара предложений - имя, возраст, откуда, где и как работаете, в каком количестве)
2) описание своего опыта (например, работал дома программистом 2 года, потом в студии ещё 3 года)
3) ваше хорошее портфолио (например, писал на половину портала крутой-сайт.ком с 15.000 пользователями в сутки и две трети соц сети крутая-соц-сеть.ру с 50.000 в сутки). портфолио можно в личку, если не хотите или не можете ссылки светить в паблик.
4) во сколько примерно оцениваете проект и почему. то же самое о сроках.
заявки типа "я петя, крутой программист из москвы, 10 лет опыта, стучите всё обсудим" или бесполезные простыни стандартно-дебильного студийного описалова о том, как всё круто делаете и не относящиеся к конкретно моему заданию будут незамедлительно отправляться в отказ.
пожалуйста, не тратьте своё и моё время. пишите по делу и так, как я просил.
предпочтение отдам опытному программисту (группе) с хорошей репутацией и схожими проектами в портфолио. опыт работы с кодированием видео приветствуется. я постоянно в поиске хороших веб программистов за разумные деньги и готов иногда подкидывать хорошие, интересные проекты (в том числе и финансово).
бюджет указан примерный, и, разумеется, обсуждается. как и сроки (месяц-два?).
Можете писать в личку
Заявки фрилансеров
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