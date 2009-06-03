Разработка структуры проекта на ZEND

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

Есть небольшой проект по созданию интернет магазина

надо с использованием Zend FrameWork

сделать под него логику, структуру и вывод из базы

ваша задача сделать логикку в ZF, связи с таблицами и тд

сделать страницы товара, категории товаров, пользователя, регистрациию.

дам образцы похожих проектов.

Поэтапное фнансирование проекта, возможно на постоянной основе.

Предпочтительно разработчик из Днерпопетровска.

16 лет назад
webteamUA
Team Web 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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