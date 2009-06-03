Нужно разработать соц сеть, направленную на медиа контент. ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект. Задача: веб 2.0. Нужно сделать социальную сеть близкую ...
Разработка структуры проекта на ZEND
Есть небольшой проект по созданию интернет магазина
надо с использованием Zend FrameWork
сделать под него логику, структуру и вывод из базы
ваша задача сделать логикку в ZF, связи с таблицами и тд
сделать страницы товара, категории товаров, пользователя, регистрациию.
дам образцы похожих проектов.
Поэтапное фнансирование проекта, возможно на постоянной основе.
Предпочтительно разработчик из Днерпопетровска.
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