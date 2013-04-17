Добрый день! Нужно создать интернет магазин, с возможностью добавления товара от посетителей сайта. Тема запчасти для авто. Если сработаемся так же дальнейшее сотрудничество в проэктах. Если можно ...
Разработка табличного модуля доставки для Vamshop
Требуется разработка табличного модуля доставки для транспортных компаний с большим числом зон доставки вроде СДЭК.
По сути нам нужен модуль почтовой доставки из Vamshop или TableBased из VamCart, но таблиц тарифов несколько, их количество задается добавлением/удалением таблицы тарифов. Перечень названий таблиц тарифов (название нас. пунктов) выводится в выпадающем меню с указанием цены доставки для конкретного населенного пункта или подставляется после потери фокуса.
Обязательныее поля для администрирования:
Порядок сортировки в выпадающем меню
Текстовое поле (населенный пункт, способ доставки и пр)
Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки
Перечень пар цена:вес
Пример
1 "Москва, самовывоз (1 день)" 1000 100:0.5, 150:1, 200:2 /== Доставка в пункт самовывоза в Москве, от 1000 рублей бесплатно, стоимость доставки заказа стоимостью до 1000 рублей 100 рублей до 0.5 кг, 150 рублей до 1кг
2 "Санкт-Петербург, курьерская доставка" 0 100:50 /== Курьерская доставка по СПБ, бесплатной доставки нет, стоимость доставки заказа 100 рублей до 50кг
Модуль должен быть размножаем для других анологичных способов дос
Cptn Mobile II (14:36:31 17/04/2013)
тавки.
На странице выбора способа доставки выводится в виде:
1 строка: Радиокнопка выбора этого способа доставки. Текст (пример): Доставка компанией СДЭК (100 городов)
2 Строка: Выпадающее меню с перечнем со списком текстовых полей населенных пунктов.
Цена либо выводится в выпадающем меню рядом с названием населенного пункта либо выводится в конце первой строки при потере выпадающим меню фокуса.
Предусмотреть вывод текста "От ххх рублей бесплатно".
Предпочтение специалистам с опытом работы именно на этом движке и с отзывами.
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