Разработка Telegram-бота на n8n для контроля качества уборки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки312 просмотров

Требуется разработать Telegram-бота с использованием n8n, который будет:

  • Принимать фотоотчеты по уборке.

  • Подбирать и интегрировать подходящий ИИ-инструмент или сервис для сравнения фотографий (определение расхождений между эталонными и загруженными изображениями).

  • Фиксировать использованные доп. услуги и повреждения.

  • Генерировать отчеты и передавать их в Google Sheets/Airtable.

  • Интегрироваться с Битрикс24 для передачи данных.

Битрикс24Интеграция APIСоздание ботов
2 месяца назад
guest_16443413261116
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