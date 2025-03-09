Требуется разработка веб-игры для двух пользователей в Telegram, где они по очереди нажимают на клеточки, распределяя ресурсы и захватывая клетки противника. Реализация на Node.js с socket.io или Python с FastAPI. Возможны и другие технологии. Правила и пример игры доступны по запросу.
Разработка Telegram-бота на n8n для контроля качества уборки.
Требуется разработать Telegram-бота с использованием n8n, который будет:
Принимать фотоотчеты по уборке.
Подбирать и интегрировать подходящий ИИ-инструмент или сервис для сравнения фотографий (определение расхождений между эталонными и загруженными изображениями).
Фиксировать использованные доп. услуги и повреждения.
Генерировать отчеты и передавать их в Google Sheets/Airtable.
Интегрироваться с Битрикс24 для передачи данных.
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