Требуется разработать веб-приложение с нуля для сервиса планирования задач, интегрирующегося с несколькими трекерами. Необходим функционал регистрации пользователей, добавления работников, синхронизации с трекерами, визуализации задач в виде диаграммы Ганта и предоставления статистики о работе программистов. Важно связать интерфейс с существующим бэкендом и ИИ-частью.
Разработка веб приложения PWA на React js + Next js
Веб приложение с объявлениями по покупке-продаже запчастей для груз техники.
Админ панель для управления пользователями и объявлениями.
Личный кабинет пользователя для просмотра и редактирования объявлений.
Заявки фрилансеров
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