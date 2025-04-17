Разработка веб приложения PWA на React js + Next js

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт23 заявки75 просмотров

Веб приложение с объявлениями по покупке-продаже запчастей для груз техники.

Админ панель для управления пользователями и объявлениями.

Личный кабинет пользователя для просмотра и редактирования объявлений.

Next.jsReactСоздание веб-приложений
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